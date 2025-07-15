Забот подвалило

В Ижевске обслуживающие жилые дома организации приступили к обустройству подвалов. На прошлой неделе глава Ижевска Дмитрий Чистяков поручил городским управляющим компаниям (УК) обеспечить жителям доступ в подвальные помещения, которые могут использоваться в качестве укрытий при атаках БПЛА. УК за свой счет приобретают запас воды, устанавливают скамейки и формируют списки необходимых лекарств. В среднем подготовку одного подвала представители УК оценили в 50 тыс. руб. Эксперты считают, что для подготовки укрытий подходят порядка 50% подвалов В МКД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков еще 8 июля провел встречу с представителями 60 УК и товарищеских сообществ жильцов (ТСЖ), на которой дал ряд поручений обслуживающим организациям. Это произошло после серии атак беспилотников ВСУ на объекты в регионе.

Господин Чистяков поручил УК и ТСЖ обеспечить возможность круглосуточного доступа населения в подвальные помещения многоквартирных домов, разместить информацию об укрытиях на информационных досках у подъездов и назначить ответственных за сопровождение населения.

Домофонным компаниям муниципальные власти поручили разработать предложения по оповещению населения с помощью ip-телефонии. В горадминистрации сообщили, что идет разработка алгоритма действий для жителей многоквартирных домов при атаке БПЛА. Как выяснил “Ъ-Удмуртия”, рассматривается обеспечение возможности одновременного отключения домофонов для обеспечения свободного доступа людей с улицы в подъезды МКД на время беспилотной опасности.

«У горожан возникает много вопросов по действиям в таких ситуациях (при угрозе нападения беспилотников.— “Ъ-Удмуртия”). Одним из укрытий при атаке БПЛА могут стать подвальные помещения многоквартирных домов. Ранее мы уже направляли УК рекомендации о том, как необходимо оборудовать подвалы»,— написал господин Чистяков во «ВКонтакте»по итогам встречи.

Согласно федеральному реестру МКД, в Ижевске на сегодняшний день почти 3,3 тыс. многоквартирных домов (МКД). Большинство из них — пятиэтажные и девятиэтажные кирпичные здания советской постройки.

Генеральный директор УК «Гарантия Комфорта» Георгий Чукавин сообщил “Ъ-Удмуртия”, что подвалы всех 38 домов, находящихся на обслуживании компании, подходят под организацию укрытий.

По словам господина Чукавина, УК рекомендовали подготовить места укрытий в МКД на базе пригодных к размещению людей подвалов, а также первых этажей подъездов, если в них нет окон. В подвалах рекомендовали разместить места для сидения, запас воды и туалет на случай необходимости длительного пребывания.

«По еде и лекарствам рекомендаций не было. Но в части нашего старого фонда домов проживает большое число возрастных людей, поэтому формируем список необходимых лекарств»,— добавил гендиректор.

Господин Чукавин сообщил, что УК дали срок на инвентаризацию первых этажей и подвалов, размещение информационных табличек и разработку планов по эвакуации жильцов до 14 июля. Среди требований к временному убежищу руководитель УК отметил наличие освещения, отсутствие подтопления и захламленности помещений. Ключи от подвалов в компании планируют раздать трем жильцам в каждом подъезде.

«Муниципалитет в это не вкладывается, управляющие компании производят обустройство за свой счет. В дальнейшем будем обсуждать с жильцами оснащение подвалов»,— сказал господин Чукавин.

Исполняющий директор УК «Авангард» Марина Пластинина рассказала “Ъ-Удмуртия”, что встречи с обслуживающими организациями по обустройству в подвалах укрытий ранее уже неоднократно проводились на базе как администрации города, так и министерства ЖКХ. Муниципалитет также организовывал выездные проверки для формирования списка укрытий.

На обслуживании компании находятся 58 домов. Из них, по словам госпожи Пластиной, для организации убежищ не подходит половина, а соответствуют всем рекомендациям не более 10%.

«Те подвальные помещения, которые имеют два эвакуационных выхода, под укрытие подходят однозначно. Там проводим сбор необходимых вещей, хотим поставить лавочки. По тем подвалам, где выход затруднен, проводим дополнительные работы, устанавливаем лестницы. Подвалы с одним выходом категорически запрещено использовать в качестве организованных укрытий. Во многих из них расположены сети с горячей водой, и такое укрытие может быть еще более опасным. Рассматриваем совместно с жителями возможность лазерного пропила в стене второго выхода <...> Подготовленных помещений в нашем городе очень мало», — уточнила госпожа Пластинина.

Директор УК «Дружный дом» Станислав Широбоков сообщил “Ъ-Удмуртия”, что его компания обслуживает 14 монолитных домов, все они имеют бетонные подвалы, подходящие для организации на их базе укрытий от БПЛА.

«Готовимся к нормальном условиям пребывания жителей. Определяем удобные места, закупаем сантехнику, скамейки, питьевую воду. В дальнейшем будем ориентироваться на официальные рекомендации, документ пока не пришел, ожидаем»,— сказал руководитель УК.

В компании планируют полностью оборудовать подвальные помещения в течение двух недель. Намеченный план оснащения в компании оценили в 50 тыс. руб. на один дом, средства планируют направить из фонда текущего ремонта. Площадь подвальных помещений в обслуживаемых домах, по словам Станислава Широбокова, достаточна для размещения всех жильцов.

Председатель комиссии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Общественной палаты Удмуртии, председатель Объединения советов домов республики Александр Евсеев считает, что обустройство укрытий от атак БПЛА. В подвальных помещениях в большинстве МКД советской постройки и части новостроек потребует существенных финансовых вложений.

«Пока сложно оценить процентное соотношение домов, подвалы в которых соответствуют требованиям законодательства и условиям для размещения укрытий, такая работа в процессе изучения. Практика приграничных регионов показывает, что пригодными для укрытий являются примерно половина из всех подвальных помещений»,— отметил господин Евсеев.

По словам эксперта, коридоры первых этажей также могут служить достаточным укрытием от БПЛА. При этом эксперт настаивает на необходимости инвентаризации всего фонда подвальных помещений и бюджетного софинансирования ряда советских укрытий.

«Планы по софинансированию мероприятий по оснащению укрытий в подвалах МКД в настоящее время публично не озвучивались. На мой взгляд, точно необходимо финансово поддерживать восстановление бомбоубежищ, расположенных в подвалах многоквартирных домов в центральной части города»,— сказал общественник.

Дмитрий Горбунов