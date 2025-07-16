Кремль отслеживает заявления о поставках западного оружия Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно отслеживает все заявления о поставках Украине оружия из США и Европы. По его словам, европейские страны проявляют «оголтелый милитаристский настрой», чтобы боевые действия продолжались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают решение президента США Дональда Трампа продавать оружие Европе для дальнейших поставок на Украину. «Что с европейцами сейчас — сказать довольно трудно. Тема, конечно, высоко стоит в повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все основные информационные источники»,— отметил он.

Дональд Трамп на этой неделе сообщил о решении направить на Украину дополнительное вооружение для обороны. При этом финансировать поставки американского оружия будут страны Европы, а координировать — НАТО. СМИ писали о планах, в частности, направить Киеву дальнобойное оружие, но президент США это отрицал. 16 июля господин Трамп объявил о старте поставок комплексов Patriot.

Подробнее — в материале «Ъ» «Помощь замедленного действия».

Лусине Баласян