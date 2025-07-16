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Коммерсантъ FM
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Москва просит надавить на Киев и надеется на остатки разума у Европы. Брифинг Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что в Кремле внимательно следят за темой поставок вооружения Украине и надеются на наличие у Европы здравого смысла. Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О поставках оружия Украине

  • Тема поставок Западом оружия Украине высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается.
  • Россия призывает все стороны оказать содействие в давлении на Киев для прямых переговоров с Москвой.
  • Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
  • Решение Германии пока не поставлять Taurus Киеву говорит об остатках разума.
  • Поставки оружия Запада Украине продолжатся, просто платить за них будут некоторые европейцы.
  • В Европе будут свои разногласия насчет того, кто будет платить за поставки вооружений Украине.
  • Европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России.
  • Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы продолжался конфликт.

О новых переговорах с Трампом

  • Разговор с Трампом может быть очень быстро организован.
  • Пока разговор Путина с Трампом не планируется.

О ядерной доктрине

  • Все положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие.
  • Ядерные страны по доктрине РФ должны ответить за «подзуживание» неядерных.

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