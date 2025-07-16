Москва просит надавить на Киев и надеется на остатки разума у Европы. Брифинг Пескова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что в Кремле внимательно следят за темой поставок вооружения Украине и надеются на наличие у Европы здравого смысла. Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О поставках оружия Украине
- Тема поставок Западом оружия Украине высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается.
- Россия призывает все стороны оказать содействие в давлении на Киев для прямых переговоров с Москвой.
- Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
- Решение Германии пока не поставлять Taurus Киеву говорит об остатках разума.
- Поставки оружия Запада Украине продолжатся, просто платить за них будут некоторые европейцы.
- В Европе будут свои разногласия насчет того, кто будет платить за поставки вооружений Украине.
- Европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России.
- Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы продолжался конфликт.
О новых переговорах с Трампом
- Разговор с Трампом может быть очень быстро организован.
- Пока разговор Путина с Трампом не планируется.
О ядерной доктрине
- Все положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие.
- Ядерные страны по доктрине РФ должны ответить за «подзуживание» неядерных.