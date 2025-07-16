Москва просит надавить на Киев и надеется на остатки разума у Европы. Брифинг Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что в Кремле внимательно следят за темой поставок вооружения Украине и надеются на наличие у Европы здравого смысла. Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О поставках оружия Украине

Тема поставок Западом оружия Украине высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается.

Россия призывает все стороны оказать содействие в давлении на Киев для прямых переговоров с Москвой.

Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

Решение Германии пока не поставлять Taurus Киеву говорит об остатках разума.

Поставки оружия Запада Украине продолжатся, просто платить за них будут некоторые европейцы.

В Европе будут свои разногласия насчет того, кто будет платить за поставки вооружений Украине.

Европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России.

Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы продолжался конфликт.

О новых переговорах с Трампом

Разговор с Трампом может быть очень быстро организован.

Пока разговор Путина с Трампом не планируется.

О ядерной доктрине