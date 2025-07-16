Предприниматель из Мордовии выкупил имущественный комплекс в Липецке за 13 млн

Мордовский предприниматель Андрей Манюхин выкупил имущественный комплекс на улице Краснознаменной в Липецке. Он оказался единственным участником аукциона, не стал снижать начальную цену лота в 12,8 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проданное в ходе аукциона здание

Фото: «Дом. РФ» Проданное в ходе аукциона здание

Фото: «Дом. РФ»

Некий Александр Пучков не внес задаток для участия в тендере, поэтому не смог принять участие в нем. Других заявок не поступало.

Имущественный комплекс находится рядом с промышленной зоной ПАО «НЛМК» Владимира Лисина, однако окружен жилой, административной и производственно-складской застройкой. В его состав входят трехэтажное здание площадью 986 кв. м и участок на 1,1 тыс. кв. м. Оба ранее находились в федеральной собственности.

В здании до этого размещался некий учебно-производственный комбинат, однако теперь оно подходит для коммерческого использования. По данным сервиса 2ГИС, там работает книжный магазин.

По данным Rusprofile, Андрей Манюхин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в феврале 2008 года в Мордовии. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Господин Манюхин также владеет и руководит двумя липецкими компаниями — ООО «Новое решение» (розничная торговля обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах) и ООО «Стройбаза» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

В конце мая на повторный аукцион выставили имущественный комплекс в тамбовском Мичуринске за 41,5 млн руб. Заявки на участие в нем принимаются до 1 сентября.

Алина Морозова