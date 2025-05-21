В Липецке имущественный комплекс в федеральной собственности продают за 13 млн

Финансовый институт в сфере развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Краснознаменной в Липецке. Начальная цена лота составляет 12,8 млн руб., следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на аукцион здание на улице Краснознаменной в Липецке

Фото: «Дом. РФ» Выставленное на аукцион здание на улице Краснознаменной в Липецке

Фото: «Дом. РФ»

В состав лота входят трехэтажное здание площадью 986 кв. м и участок на 1,1 тыс. кв. м. Оба находятся в федеральной собственности. Ранее там располагался учебно-производственный комбинат. Теперь же объект, по словам продавца, подходит для коммерческого использования. По данным сервиса 2 gis, в нем работает книжный магазин.

Уточняется, что имущественный комплекс находится рядом с промышленной зоной ПАО НЛМК Владимира Лисина, окружен жилой, административной и производственно-складской застройкой.

Шаг аукциона составляет 129 тыс. руб. Размер задатка для участия в нем — 1,3 млн руб. Заявки можно подавать до 30 июня, итоги планируется подвести 4 июля.

Продолжается прием заявок на повторный аукцион по продаже имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске за 41,5 млн руб.

Алина Морозова