В тамбовском Мичуринске снова продают имущественный комплекс за 41,5 млн

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на повторный аукцион имущественный комплекс на улице Мичурина в тамбовском райцентре Мичуринск. Начальная цена лота не изменилась с прошлых торгов и составляет 41,5 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске, выставленное на продажу

Фото: «Дом. РФ» Здание имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске, выставленное на продажу

Фото: «Дом. РФ»

В состав лота входят здание площадью 8,8 тыс. кв. м и земельный участок на 11,7 тыс. кв. м.

По словам продавца, имущественный комплекс расположен на юго-западе Мичуринска в окружении ИЖС. В непосредственной близости от него Липецкое шоссе, в 800 м — автовокзал.

Задаток для участия в торгах составляет 4,1 млн руб. Шаг аукциона — 415 тыс. руб. Подавать заявки можно до 1 сентября, итоги планируется подвести 5 сентября.

Согласно документации, лот уже дважды выставлялся на аукцион — в августе 2024 года и в марте 2025-го. Обе процедуры признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Алина Морозова