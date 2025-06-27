В тамбовском Мичуринске снова продают имущественный комплекс за 41,5 млн
Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на повторный аукцион имущественный комплекс на улице Мичурина в тамбовском райцентре Мичуринск. Начальная цена лота не изменилась с прошлых торгов и составляет 41,5 млн руб. Это следует из аукционной документации.
Здание имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске, выставленное на продажу
Фото: «Дом. РФ»
В состав лота входят здание площадью 8,8 тыс. кв. м и земельный участок на 11,7 тыс. кв. м.
По словам продавца, имущественный комплекс расположен на юго-западе Мичуринска в окружении ИЖС. В непосредственной близости от него Липецкое шоссе, в 800 м — автовокзал.
Задаток для участия в торгах составляет 4,1 млн руб. Шаг аукциона — 415 тыс. руб. Подавать заявки можно до 1 сентября, итоги планируется подвести 5 сентября.
Согласно документации, лот уже дважды выставлялся на аукцион — в августе 2024 года и в марте 2025-го. Обе процедуры признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.