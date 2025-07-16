SuperJob: россиянам для счастья нужно 257 тыс. руб. в месяц

В среднем по России граждане хотели бы зарабатывать 257 тыс. руб. в месяц — такая сумма им нужна, чтобы получать удовлетворение от жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Авторы исследования отметили, что размер желаемой зарплаты увеличился на 47% с 2015 года.

Результаты опроса по регионам разнятся. Больше всех хотят получать москвичи — 290 тыс. руб. в месяц. Вторым городом по требовательности жителей к величине дохода оказался Владивосток — там средний показатель составил 276 тыс. руб. Замыкают тройку петербуржцы с 264 тыс. руб. Меньше всех готовы получать в Кирове — местные жители заявили, что им на месяц хватит 204 тыс. руб.

Зарплата мечты растет вместе с уровнем образования рецензентов, их возрастом и уже получаемой зарплатой. Так, гражданам, зарабатывающим меньше 50 тыс. руб. в среднем для счастья нужно 200 тыс. руб. в месяц, а россиянам, которые получают больше 100 тыс. руб., хотелось бы получать в районе 300 тыс. руб.

Разнятся результаты и в зависимости от пола опрошенных. Мужчинам для удовлетворения нужно получать в среднем 280 тыс. руб. А женщинам достаточно и 235 тыс. руб.

«Ъ» ознакомился с данными рекрутингового сервиса HeadHunter о динамике зарплат сотрудников в креативной индустрии. По результатам минувшего полугодия средняя зарплата в сфере составила 75 тыс. руб. Средняя зарплата журналиста — 55,4 тыс. руб.

Подробнее о реальных зарплатах в творческих индустриях — в материале «Креатив не останавливается».