Креатив не останавливается

В среднем за полугодие зарплаты представителей креативных индустрий выросли на 20%. Динамичнее всего зарплаты прибавили у режиссеров и артистов, при этом у продюсеров доходы увеличились всего на 1%, а у гейм-дизайнеров показали падение на 2% год к году. Увеличение оплаты труда в отдельных креативных сферах эксперты связывают с потребностью работодателей в профессиональных кадрах и спросом на креативные услуги в условиях цифровизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса HeadHunter о динамике зарплат сотрудников в креативной индустрии за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Так, зарплаты креаторов в среднем выросли на 20% год к году — до 75 тыс. руб., а по сравнению с 2023 годом — на 40%. Наибольший рост демонстрируют режиссеры и сценаристы, у них зарплата выросла на 24%, с 54,3 тыс. руб. до 67,5 тыс. руб. Так же сильно выросли зарплаты артистов — на 21%, до 54,5 тыс. руб.

Помимо профессий из сферы развлечений рост зарплат на 19% показали дизайнеры и художники.

У арт-директоров и фотографов зарплаты выросли на 14%.

зарплаты выросли на 14%. У видеооператоров и монтажеров — на 13%.

— на 13%. У редакторов и копирайтеров — на 8%.

У журналистов рост зарплат за полугодие составил 10% (с 50,3 тыс. руб. до 55,4 тыс. руб.). Наименьший рост показала профессия продюсера — зарплата выросла всего на 1%. У гейм-дизайнеров вновь зафиксировано падение — за полугодие на 2% (со 100 тыс. руб. до 98 тыс. руб.). Ранее “Ъ” писал, что в апреле и мае средняя зарплата гейм-дизайнеров показала падение на 15% (см. “Ъ” от 24 мая).

Директор по персоналу Hybrid Надежда Исаева считает, что на рост зарплат в отрасли в целом влияет увеличение спроса на креативные услуги в условиях цифровизации, а также возрастающая популярность онлайн-контента: «Глобальные тренды сейчас — это развитие новых форм развлечений и медиа. Это приводит к дополнительному спросу на креаторов». Также собеседники “Ъ” ранее связывали динамику с концепцией развития творческих индустрий от 2021 года, согласно которой вклад креативного сегмента в ВВП страны к 2030 году должен достичь 6%.

К креативным специальностям исследователи также относят близкие к IT, в том числе работу с соцсетями и так далее. Партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин подтверждает тренд на рост зарплат, особенно если речь идет о специалистах-сеньорах, на которых «в принципе держится весь этот рынок», и «спрос на них сильно превышает предложение».

С ним соглашается HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова: «Сеньоры могут зарабатывать на 25–30% больше своих менее опытных коллег». «По прогнозам, зарплаты в креативной индустрии продолжат расти на 10–15%. Наибольшие перспективы есть у тех специалистов, которые занимаются цифровым контентом, а также у профессионалов в области видеопроизводства и мобильных приложений»,— добавляет она.

В то же время зарплата «профи» в агентстве (120–130 тыс. руб.) все чаще «проигрывает» прямой оплате штатным сотрудникам, делится основатель брендингового агентства Tolkburo Иван Толк.

«У финтех-компаний она может достигать 150–160 тыс. руб., у IT — около 200 тыс. руб.»,— добавляет он.

Падение же зарплат у гейм-дизайнеров Дмитрий Махлин обосновывает тем, что приток инвестиций в сферу геймдева был заметен пять лет назад, а сейчас рынок «охлаждается». Также он отмечает, что многие российские студии ориентировались больше на экспорт, а падение внешнего спроса сказывается и на зарплатах. «Бизнес "режет косты", которые не приносят прямой выручки».

Основатель агентства Players Василий Ящук отмечает, что зарплаты у креаторов в России в целом растут в связи с трендом на импортозамещение. Например, есть тренд на кинопроизводство, где выделяют много средств на создание контента. Опасение же вызывает, что, несмотря на рост ставок, не улучшается само качество креативного продукта, добавляет господин Ящук. «Нас ждет раздувание бюджета с понижением общего качества и частично снижением конкуренции среди ресурсов».

Варвара Полонская