Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена довести выпуск среднемагистрального лайнера Ту-214 до 20 единиц ежегодно в период с 2027 по 2028 год. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство Ту-214 увеличат до 20 самолетов в год к 2028 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Производство Ту-214 увеличат до 20 самолетов в год к 2028 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если мы говорим сегодня про двухчленный экипаж на тот же самый Ту-214, который мы планируем производить если не десятками, то хотя бы двумя десятками к 2027–2028 годам», — сказал господин Мантуров.

В феврале 2025 года министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что первые самолеты Ту-214 планируется поставить в 2025 году.

Ту-214 — узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для среднемагистральных маршрутов. Он вмещает до 210 пассажиров и способен преодолевать расстояния до 6,5 тысяч километров. Выпуск модели начался в 1996 году, а в 2022 году производство было возобновлено с учетом введенных санкций и необходимости замещения импортных воздушных судов. Всего в рамках проекта импортозамещения до 2030 года планируется выпустить 70 пассажирских лайнеров.

Анар Зейналов