Бастрыкин обратил внимание на разрушение дома при строительстве моста через Неву
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен изучить обстоятельства разрушения дома при строительстве Большого Смоленского моста. Он запросил доклад по этому инциденту, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Деформация обнаружена у ближайшего к стройке жилого дома, сообщают в СМИ. Притом что здание не подлежит расселению, оно покрывается трещинами снаружи и внутри. Специалисты не осуществляют мониторинг дома, капитальный ремонт объекта намечен лишь на 2029-2031 годы.
Следственные органы проводят в Петербурге процессуальную проверку по статье о халатности. Господин Бастрыкин запросил доклад о ходе контрольных действий.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы.