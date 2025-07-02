Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в Санкт-Петербурге об обмане клиентов туристической фирмы. По информации СМИ, речь идет о компании «Солнечный город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ее клиенты пожаловались, что турфирма, предположительно, действует по принципу финансовой пирамиды. Компания не выполнила обязательства по организации туров, погасила имеющуюся задолженность за счет новых продаж.

Сотрудники главного следственного управления СКР по Петербургу проводят проверку по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господин Бастрыкин поручил и. о. главы регионального управления Марине Парастаевой доложить о ходе контрольных действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двух предполагаемых пособников аферистов задержали в Петербурге.

Татьяна Титаева