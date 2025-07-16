Сенатор США предложил Путину позвонить аятолле Хаменеи после ультиматума Трампа

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что президенту России Владимиру Путину стоит позвонить верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с целью узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум США по Украине.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле»,— написал он в соцсети Х, имя в виду 50 дней, которые президент США Дональд Трамп назвал крайним сроком для завершения конфликта на Украине перед введением антироссийских пошлин.

Сенатор добавил, что странам, покупающим российскую нефть, следует «поверить президенту Дональду Трампу на слово».

14 июля президент США заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из России и на импорт ее торговых партнеров, если боевые действия на Украине не завершатся в течение 50 дней. До этого он также обещал поддержать законопроект о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, которые закупают нефть, газ и другие полезные ископаемые в Росссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».