Ставки идут вниз

Средняя максимальная ставка по вкладам снижается уже более полугода и в первой декаде июля достигла минимального значения за последние десять месяцев — менее 18% годовых. Эксперты отмечают, что наибольшими темпами снижаются ставки по долгосрочным вкладам, в то время как по депозитам на срок от месяца до трех остаются относительно высокими. По их прогнозам, к концу года ставки по вкладам граждан могут опуститься до 14% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам крупнейших кредитных организаций в первой декаде июля 2025 года впервые с сентября 2024 года оказалась ниже 18% годовых. По оценке регулятора, она достигла 17,91% годовых. Стоит отметить, что этот показатель снижается уже более полугода и за это время потерял 4,37 п. п. Максимума он достигал во второй декаде декабря 2024 года, когда установил исторический рекорд в 22,28% годовых. При этом с начала 2025 года объем средств на срочных депозитах до одного года вырос всего на 6%, почти до 32 трлн руб., в то время как объем средств на вкладах свыше года увеличился на 12,7%, до 7,8 трлн руб.

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Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на снижение ставок по вкладам граждан сыграло не только снижение ключевой ставки Банка России (в начале июня она была снижена на 1 п. п., до 20%), но и заявления регулятора, допускающего дальнейшие шаги по уменьшению этого показателя. По словам директора департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрия Эйдинова, по срочным депозитам ставки начали довольно резко снижаться вслед за решением совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки в июне и дальнейших сигналах о возможном снижении ставки уже на ближайшем июльском заседании.

22,28% годовых составляла ставка по вкладам на максимуме во второй декаде декабря 2024 года

Как отмечает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алтунин, шаг снижения ставок по вкладам со сроком до одного года включительно варьируется в пределах нескольких процентных пунктов в зависимости от конкретного банка. По его словам, среди 20 крупнейших банков он составил 0,5–4,6 п. п. с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке, по полугодовым вкладам —1–3 п. п., по годовым —1–3,5 п. п. «Средние ставки по топ-20 банков по объему депозитного портфеля составляют 16,2–17,9% годовых, и чем дольше срок, тем ниже ставка. Так, по годовым вкладам более чем у половины банков из первой двадцатки ставки находятся в диапазоне от 16% до 16,5% годовых»,— отмечает Игорь Алтунин.

Минимальная ставка, по его словам, среди топ-20 по вкладу на год — 13,38% годовых, а по полугодовым и трехмесячным вкладам сейчас чаще встречаются предложения от 17% годовых и выше.

Впрочем, с учетом специальных условий (например, по расходам по картам или покупке инвестпродуктов) на рынке сохраняются и более высокие ставки по вкладам. «На рынке остаются специальные предложения по вкладам, где ставки для новых клиентов достигают 22–30% годовых на сроках до года»,— отмечает Игорь Алтунин. При этом альтернативой срочным депозитам для банков сегодня являются накопительные счета. «Предложения по накопительным счетам остаются привлекательными, и темпы снижения ставок по накопительным счетам будут в значительной степени отставать от темпов снижения ставок по депозитам»,— указывает Юрий Эйдинов.

В настоящее время максимальные ставки, по словам Игоря Алтунина, остаются по краткосрочным депозитам со сроком до полугода и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Юрий Эйдинов также отмечает, что в первую очередь ставки снижаются на долгосрочные депозиты — на двухлетние вклады и депозиты сроком свыше года, а ставки на короткие депозиты сроком один-три месяца остаются высокими.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки к концу года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что ключевая ставка к этому времени может опуститься до уровня 14% при замедлении инфляции в стране до 5,6%. При этом, по мнению Игоря Алтунина, «динамика ставок по вкладам будет зависеть не только от дальнейшей динамики ключевой ставки, но и конкуренции на рынке и уровня ликвидности банковского сектора». По оценке Юрия Эйдинова, в конце года максимальные ставки по депозитам могут дойти до 14–16% годовых.

Максим Буйлов