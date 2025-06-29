Начисленное трудно исчислить

По данным Банка России, объем срочных вкладов граждан в мае вырос на 0,5% (на 200 млрд руб.). При этом у многих крупных банков прирост срочной депозитной базы, по подсчетам аналитиков, оказался меньше, чем сумма процентов по портфелю, которые они должны были начислить вкладчикам. Эксперты уверены, что банки сворачивают активное привлечение средств населения в срочные вклады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, средства граждан в банках выросли всего лишь на 0,2% (плюс 0,1 трлн руб.) после существенного увеличения в апреле на 2,8% (1,6 трлн руб.). «Низкий прирост в мае может быть связан с тратами во время праздников, а результат апреля был несколько завышен из-за авансирования майских социальных выплат»,— отмечают в ЦБ. При этом, по данным регулятора, остатки на рублевых текущих счетах сократились на 100 млрд руб., средства на срочных вкладах в рублях выросли на 200 млрд руб., то есть на 0,5%.

Максимальные ставки по вкладам снизились на 0,4 процентного пункта, до 19,4% годовых к концу мая, свидетельствуют данные ЦБ. Банки снижают ставки с начала года; так, средняя максимальная ставка десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде июня составила 18,4% годовых против максимума 22,3% — во второй декаде января.

Из всех российских банков только у пяти игроков прирост вкладов в мае превысил 10 млрд руб.

При этом у Сбербанка он составил всего 6 млрд руб., тогда как в апреле его портфель депозитов физлиц вырос на 205,5 млрд руб., а у Т-Банка рост — 255 млн руб. после апрельского в 95 млрд руб. Лидером роста вкладов оказался ВТБ, чей портфель увеличился на 120 млрд руб., на втором месте оказался Альфа-банк с 50 млрд руб., третью строчку занял Совкомбанк с 17 млрд руб. В пятерку также вошли МТС-банк (15,4 млрд руб.) и Яндекс-банк (11,9 млрд руб.). В процентном отношении самый большой рост показал Москоммерцбанк, у которого с начала года портфель без существенных изменений составлял около 6 млрд руб., а в мае вырос в полтора раза и превысил 15 млрд руб.

Банкиры отмечают, что внимание физлиц сегодня не ограничивается срочными депозитами.

Как рассказали “Ъ” в Т-Банке, в течение года клиенты могут перераспределять средства между разными инструментами для решения своих задач, включая накопительные счета, ПИФы, инвестиционные инструменты и др. «При этом совокупный объем денежных средств клиентов в годовом выражении продолжает расти в соответствии со стратегией нашего бизнеса, которая предусматривает комплексный экосистемный подход к управлению сбережениями»,— сообщили в банке. В Яндекс-банке отметили, что внимательно следят за ситуацией на рынке и своевременно корректируют процентные ставки, стремясь при этом обеспечивать максимально выгодные условия для клиентов. «Рост остатков на наших накопительных счетах со сроком и без срока закономерен, мы оцениваем его как подтверждение интереса пользователей к нашим накопительным продуктам»,— сообщили в банке.

Эксперты указывают, что банки постепенно сворачивают активность по привлечению средств граждан на срочные депозиты. «В условиях снижения ключевой ставки все банки постепенно снижают привлечение вкладов населения»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, когда ключевая ставка поднималась, банки хорошо зарабатывали за счет того, что у них был портфель депозитов под низкий процент, а новые кредиты они выдавали под высокий, юрлиц вообще кредитовали по плавающей ставке, привязанной к ключевой.

«Сейчас, при снижающейся ключевой ставке, ситуация для них обернулась на прямо противоположную — кредиты с плавающей ставкой дают все меньше прибыли, а груз депозитов по высоким ставкам никуда не делся»,— говорит он.

Поэтому, на его взгляд, не удивительно, что сегодня банки снижают ставки по вкладам, и этот тренд, скорее всего, продолжится еще длительное время.

При этом номинальный рост портфеля срочных депозитов граждан в том объеме, который демонстрирует статистика ЦБ, по словам Алексея Войлукова, на самом деле свидетельствует о снижении объемов вкладов в банках. «Когда мы говорим о росте портфеля крупных банков, не надо забывать о процентах, которые ежемесячно начисляются на вклады»,— поясняет эксперт. С учетом процентов, по его словам, рост вкладов того же Сбербанка на 6 млрд руб. говорит о снижении его депозитной базы — с 17 трлн руб. при ставке, например, 18% годовых на одних только процентах портфель должен был вырасти на 255 млрд руб. «У ВТБ самый большой рост, но с учетом процентов по портфелю, которые при базе в 8 трлн руб. как раз и составляют 120 млрд руб. в месяц плюс депозиты, которые ему передают из РНКБ и Почта-банка, получается тоже сворачивание портфеля, просто не такое агрессивное, как у других игроков»,— говорит Алексей Войлуков. По его мнению, с учетом политики ЦБ банкам сегодня просто некуда вкладывать большие объемы средств, поэтому им не нужны деньги вкладчиков, особенно по нынешним ставкам, в условиях, когда все понимают, что привлеченные средства будут дешеветь.

Максим Буйлов