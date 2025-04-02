«Татнефть» просит суд взыскать с АО «Туполев» еще 1,6 млрд рублей по процентам

Компания «Татнефть» увеличила свой иск к АО «Туполев» еще на 1,6 млрд руб. по процентам. Об этом сообщает ТАСС.

Общая сумма исковых требований «Татнефти» увеличилась до 7,2 млрд руб.

Представитель «Туполева» попросил суд снова отложить рассмотрение дела на время переговоров о подписании мирового соглашения с «Татнефтью». Следующее заседание назначено на 30 апреля.

ПАО «Татнефть» в ноябре 2024 года подало иск к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова (филиал «Туполева») в Арбитражный суд Татарстана. Согласно материалам в картотеке суда, сумма исковых требований составляла более 5,6 млрд руб. Компания «Туполев» в декабре 2024 года сообщила о том, что готовит мировое соглашение с «Татнефтью».

АО «Туполев» — аэрокосмическая и оборонная компания со штаб-квартирой в Москве. Она является частью ПАО «Объединенная авиастроительная компания» госкорпорации «Ростех».

В 2024 году «Туполев» получил всего четыре иска. В июле АО «Камгэсэнергострой» подало иск к авиастроительной компании на сумму 60,9 млн руб. В июле АО «Казанский Гипронииавиапром» направило два иска в Арбитражный суд Татарстана на общую сумму 1,7 млрд руб.

Дарья Сайфиева