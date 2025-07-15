Спрос россиян на новостройки упал более чем на треть

По сравнению с июлем 2024 года спрос на квартиры в новостройках снизился на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность «Дом.РФ». Газета отмечает, что схожие показатели приводит и «Циан».

По данным компаний, количестве сделок сократилось примерно до 477 000 штук – на 39%. Договоры долевого участия в строительстве квартир стали заключаться на 27% реже и достигли количества в 218 000 штук. Такое падение опрошенные газетой эксперты связывают с сокращением поддержки рынка со стороны государства.

Большую роль в ситуации на рынке сыграли ужесточения по семейной ипотеке и отмена льготных программ в июле прошлого года. Это повлекло за собой спрос на покупку недвижимости до отмены льгот, считает партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

В первом полугодии 2025 года объем новых жилых проектов в Москве сократился более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Основной спад пришелся на комфорт-класс, который сильнее зависит от ипотеки.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Новостройки не спешат на рынок».