Летающая лаборатория совершила первый полет с двигателем ВК-800 разработки УЗГА

Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 СибНИА им. Чаплыгина совершила первый испытательный полет с двигателем ВК-800, разработанным Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летающая гибридная лаборатория на базе самолета Як-40

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Летающая гибридная лаборатория на базе самолета Як-40

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Время полета составило 934 секунды. В ходе испытаний оценивались характеристики двигателя ВК-800 при различных режимах полета. Относительная высота полета составила до 700 м, истинная скорость — до 340 км/ч. Двигатель на всех этапах руления, взлета, полета и посадки работал устойчиво.

«По итогам первого испытательного полета двигатель ВК-800 продемонстрировал устойчивую работу, все системы работали штатно. По результатам работы будет подготовлено заключение о проведении дальнейших испытаний»,— сообщили инженеры-испытатели.

Российский турбовинтовой двигатель ВК-800 разрабатывается УЗГА по контракту с Минпромторгом России для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», учебно-тренировочного самолета УТС-800, российско-белорусского регионального самолета ЛМС-192 «Освей» и ремоторизации локализованных самолетов L-410.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. После чего полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке самолета. 26 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о выделении необходимых ресурсов для поддержки производства и разработки «Байкала». Кроме того, проект поддержали в правительстве Свердловской области.

Полина Щуцкая