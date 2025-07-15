БПЛА ударили по Воронежу

Утром во вторник Воронеж пережил самый жесткий налет украинских беспилотников c начала военной операции на Украине. Из-за ударов БПЛА, начиненных поражающими элементами, пострадали 22 человека, а повреждения получили полтора десятка домов, детский сад и 25-этажный бизнес-центр. Для устранения последствий власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия налета БПЛА на жилой район Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Последствия налета БПЛА на жилой район Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После двух часов ночи в Воронежской области была объявлена угроза опасности атаки беспилотников. В районе пяти часов утра губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении в пригороде Воронежа и одном из районов области нескольких БПЛА. Пострадавших, по его данным, не было. Как заявили в Министерстве обороны РФ, над регионом было уничтожено 12 беспилотников.

В 5:40 в центре Воронежа раздался мощный взрыв. В пятиэтажный дом на перекрестке Плехановской и Кольцовской улиц влетел беспилотник. Удар пришелся на верхние этажи здания. Взрывная волна, осколки и поражающие элементы повредили стекла и фасады в десятках квартир и коммерческих помещениях в районе перекрестка, а также в детском саду. По наблюдениям “Ъ”, серьезно пострадали входные группы в здание интернет-провайдера Freedom и пиццерию «Додо пицца». Также на большинстве этажей в 25-этажном бизнес-центре «Галереи Чижова» треснули стекла. Как объяснили в самой компании, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла, которое помогло избежать осыпания крошки.

Под удары беспилотников попали и другие районы Воронежа — рядом с Домом пионеров на севере города и рядом с водохранилищем. Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи, рухнувший возле Дома пионеров беспилотник загорелся, после чего огонь перебросился на машины. Еще один дом загорелся в результате падения беспилотника недалеко от центрального железнодорожного вокзала. В каждом пострадавшем районе города сформированы ремонтно-восстановительные бригады. Людям, которые не могут остаться в поврежденном жилье, власти предложили разместиться в пунктах временного размещения. Всего в Воронеже повреждены 12 многоквартирных и три частных дома.

Губернатор Александр Гусев назвал атаки беспилотников террористическими. Для устранения последствий чиновники создали оперативный штаб в облправительстве и ввели режим ЧС на территории города.

Всего, по данным властей, в городе пострадали 22 человека, еще двое — в районах области. В Воронеже 17 пострадавших отправили на лечение в медицинские учреждения.

Среди раненых, по данным господина Гусева, есть четверо детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней степени тяжести. Также 56-летний житель города после атаки находится в коме, три человека в тяжелом состоянии, а девять — в состоянии средней степени тяжести. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног от разлетевшихся осколков.

Позже днем в соседней Белгородской области в областном центре украинские беспилотники трижды врезались в здание Октябрьского районного суда. В результате атак пострадала одна женщина. Следственный комитет России по факту налетов на Воронеж и Белгород возбудил уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ). На местах происшествий работают следователи.

Сергей Толмачев, Воронеж