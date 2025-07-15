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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС ввели в Воронежской области после атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим ЧС на территории Воронежа. Ночью регион атаковали беспилотники, пострадали 24 человека.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнил Александр Гусев в Telegram-канале, в Воронеже пострадали 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. 56-летний мужчина находится в коме, три человека, включая ребенка, в тяжелом состоянии.

Как добавил губернатор, в Воронеже известно о повреждении 12 многоквартирных и трех частных домов. Повреждения также получил крупный бизнес-центр и «ряд торговых, нежилых объектов». Мэрия и специальные службы продолжают уточнять информацию о разрушениях. Для устранения последствий создан оперативный штаб.

По данным Минобороны, в ночь на 15 июля силы ПВО сбили над Воронежской областью 12 беспилотников.

Фотогалерея

Последствия атаки БПЛА по Воронежу

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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