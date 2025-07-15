Режим ЧС ввели в Воронежской области после атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим ЧС на территории Воронежа. Ночью регион атаковали беспилотники, пострадали 24 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнил Александр Гусев в Telegram-канале, в Воронеже пострадали 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. 56-летний мужчина находится в коме, три человека, включая ребенка, в тяжелом состоянии.

Как добавил губернатор, в Воронеже известно о повреждении 12 многоквартирных и трех частных домов. Повреждения также получил крупный бизнес-центр и «ряд торговых, нежилых объектов». Мэрия и специальные службы продолжают уточнять информацию о разрушениях. Для устранения последствий создан оперативный штаб.

По данным Минобороны, в ночь на 15 июля силы ПВО сбили над Воронежской областью 12 беспилотников.