Число пострадавших при атаке БПЛА в Воронежской области выросло до 24

После ночной атаки БПЛА в Воронеже повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов. Также повреждения получили бизнес-центр и ряд торговых объектов. Общее число пострадавших выросло до 24 человек, из них 22 — в Воронеже, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что четверо пострадавших — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один — в тяжелом состоянии, один — в удовлетворительном, двое — в средней степени тяжести. 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

У большинства раненых — резаные раны рук и ног. 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медучреждениях Воронежа, остальным помощь оказываются амбулаторно, уточнил господин Гусев.

Минобороны сообщало, что над Воронежской областью в течение ночи сбили 12 дронов. В Воронеже ввели режим ЧС для устранения последствий атаки. В пригороде получили повреждения несколько частных домов.