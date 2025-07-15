По хлебам их воздастся им

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура требует признать экстремистским и запретить в России целое объединение хлебопеков, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, оцениваемого в 1,5 млрд руб. По данным надзора, часть своей прибыли производственники направляют через латвийский фонд на финансирование признанного террористическим и запрещенного в РФ подразделения «Азов» и поддерживают ВСУ в целом.

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Родниковский районный суд Ивановской области рассмотрит административной иск Генпрокуратуры о признании экстремистским целого объединения хлебопеков. В данную группу входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько, а также принадлежащие им компании SIA Lielezers из латвийского города Лимбажи, ТОВ «Рижський хлiб» и ТОВ «Хлiбний гурман» из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv.

Так, господин Бомис является основателем и бенефициаром торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве, реализации хлебобулочных и мучных изделий. Головная компания группы SIA Lielezers зарегистрирована в латвийском городе Лимбажи. Холдинг также имеет структурные подразделения на Украине, а в Российской Федерации в него входит ООО «Рижский хлеб» из города Родники Ивановской области.

Данное ООО было создано в августе 2006 года господином Бомисом и его компаньоном — гражданином России Сергеем Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% долей в уставном капитале организации.

После начала специальной военной операции на Украине Нормундс Бомис публично осудил действия армии России, охарактеризовав их как вооруженное вторжение.

Затем, поддержав власти Украины, заявил о разрыве всех связей с Российской Федерацией. Кроме того, господин Бомис потребовал от господина Сиренко остановить работу ООО «Рижский хлеб», продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Получив отказ, прибалт попытался несанкционированно вывезти дорогостоящее оборудование предприятия, но ему помешали российские силовики.

Партнер господина Бомиса Татьяна Приходько является собственником украинского производителя хлебобулочных изделий ТОВ «Хлiбний гурман» (Киев), которое создано на средства SIA Lielezers. По данным надзора, госпожа Приходько совместно с господином Бомисом контролирует работу холдинга, отвечает за подбор персонала на предприятиях, а также продвижение продукции Lielezers на продовольственном рынке Европы. Как показала прокурорская проверка, господа Бомис, Приходько и принадлежащие им компании ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации.

Так, за счет средств подконтрольных им фирм в Латвии и на Украине господин Бомис спонсирует признанное Верховным судом России террористическим и запрещенное подразделение «Азов». По данным Генпрокуратуры, на эти цели он в 2023–2025 годах перечислил более $36,8 тыс. в рижский фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов националистическому подразделению. Тем самым, отмечают в Генпрокуратуре, ответчики нарушили законодательство России, запрещающее спонсирование экстремистской деятельности.

На официальном сайте фонда Ziedot.lv регулярно размещаются материалы об оказании помощи ВСУ и связанных с ними структур, передаче им техники, военной амуниции и иного имущества. Собрано уже более €30 млн. Фондом с 2023 по 2025 год финансировались мероприятия по размещению у посольства России в Латвии агитационных материалов, дискредитирующих высших должностных лиц и Вооруженные силы Российской Федерации.

На сайте компании Lielezers господином Бомисом размещена реклама с призывами к жителям Евросоюза участвовать в сборе средств на поддержку украинских вооруженных формирований. Госпожа Приходько в соцсетях от имени «Хлiбний гурман» и «Рижський хлiб», по данным надзора, публикует сведения, дискредитирующие власти и Вооруженные силы РФ, одновременно «героизирует» действия членов украинских террористических формирований.

Тем самым участники экстремистского объединения публично оправдывают террористическую деятельность украинских бандформирований, возбуждают национальную и социальную ненависть, пропагандируют исключительность и превосходство граждан Украины, отмечают в Генпрокуратуре.

В производственных помещениях пекарни Lielezers на территории Латвии господин Бомис открыл социальный центр для реабилитации украинских военнослужащих, участвовавших в боях с российской армией.

Таким образом, по данным Генпрокуратуры, «имеет место очевидная и устойчивая связь» между господами Бомисом, Приходько, SIA Lielezers, ТОВ «Рижський хлiб», ТОВ «Хлiбний гурман» и фондом Ziedot.lv, основанная на имущественных и корпоративных взаимоотношениях. Их «сплоченность» строится на общих источниках доходов и поддержке киевских властей, а свое благосостояние они используют против Российской Федерации, руководствуясь экстремистской идеологией.

Зарегистрированное на территории Ивановской области ООО «Рижский хлеб», где господину Бомису принадлежит 50% долей в уставном капитале, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, установила Генпрокуратура.

Активы организации оцениваются в 700 млн руб., выручка — 1,5 млрд руб., а валовая прибыль — 630 млн руб.

Нахождение ивановской компании под контролем ответчиков, по данным надзорного ведомства, обеспечивает им постоянный прирост капитала и разнообразие источников доходов, что укрепляет материальную самостоятельность. Кроме того, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать на территории Латвии и Украины свои активы и тратить их на борьбу с Россией.

В связи с этим надзор просит суд запретить экстремистское объединение и обратить в доход России его собственность — 50% долей в уставном капитале ООО «Рижский хлеб».

Николай Сергеев