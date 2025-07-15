ООО «Рижский хлеб» зарегистрировано 25 августа 2006 года в городе Родники Ивановской области. Один из крупнейших хлебопекарных производителей в регионе, изготавливает мучные изделия, сухари, чипсы и печенье. Основной завод находится в Родниках, есть отделение в Щеглове Ленинградской области. Бренд представлен в федеральных торговых сетях (X5, «Азбука вкуса» и др.), более шести раз становился лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка превысила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — около 160 млн руб. Штат — 250 человек.

Компания принадлежит в равных долях (по 50%) латвийскому предпринимателю Нормундсу Бомису и российскому бизнесмену Сергею Сиренко. После начала СВО в 2022 году между партнерами разгорелся корпоративный конфликт. Господин Бомис осудил спецоперацию и предложил свернуть бизнес, ликвидировать активы и уволить сотрудников. Господин Сиренко отказался, предложив в ответ выкупить предприятие, однако получил встречный отказ. В том же году Нормундс Бомис открыл новую пекарню в Киеве.

В 2022–2024 годах он инициировал несколько судебных разбирательств, связанных с оспариванием сделок ООО «Рижский хлеб». В марте 2025 года он подал иск в арбитраж Ивановской области, требуя доступ к базе 1С за 2019–2021 годы. В ответ Сергей Сиренко подал встречный иск об исключении партнера по бизнесу из состава учредителей. В апреле по иску Нормундса Бомиса суд обязал снизить якобы завышенную зарплату директора завода Елены Улитиной с 300 тыс. до 38 тыс. руб. и взыскал с нее 8 млн руб. в пользу ООО «Рижский хлеб». Также суд обязал компанию предоставить Нормундсу Бомису всю требуемую документацию компании.