Президент РАН рассказал Путину об успехах в области гиперзвука

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Он рассказал главе государства о ходе программы исследований по вооружениям. По словам господина Красникова, сотрудники академии получили хорошие результаты в области гиперзвука.

«Мы выбираем только каждую четвертую заявку (на финансирование проектов.— "Ъ")... Уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам»,— добавил Геннадий Красников (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что все исследования согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологами.

В конце ноября 2024 года господин Путин заявил на саммите ОДКБ, что в ближайшие годы у России появятся новые гиперзвуковые комплексы. В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ поручил наладить серийное производство новейших ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых.