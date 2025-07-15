«Роснано»: претензии к Чубайсу не имеют политического подтекста

Финансовые претензии «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая экс-главу корпорации Анатолия Чубайса, не имеют политического подтекста. Об этом заявил представитель компании ТАСС. Собеседник агентства добавил, что «Роснано» открыта к досудебному урегулированию споров.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса»,— сказал представитель компании.

В «Роснано» добавили, что судебные претензии выдвигаются только в случаях «исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований к взысканию». По словам представителя компании, иск сочетает в себе обе предпосылки.

5 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и арестовал денежные средства и другое имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков. Общая сумма взыскания составила 5,6 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Где гибко, там и рвется».