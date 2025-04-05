Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков. Общая сумма взыскания составляет 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В карточке дела в числе ответчиков также указаны Борис Подольский, Юрий Удальцов, Герман Пихоя, Николай Тычинин, Олег Киселев, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян. В определении суда сказано, что часть из них находятся за границей и не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. Кроме того, в отношении Олега Киселева и Бориса Подольского возбуждены уголовные дела.

Иск «Роснано» удовлетворен частично. Корпорация требовала взыскать с ответчиков убытки в размере 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. Следующее заседание назначено на 30 апреля.

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации в период с 2010 по 2020 год. Суд арестовал трех топ-менеджеров компании по делу о превышении должностных полномочий.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».