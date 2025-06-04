Наноаресты

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд столицы заочно арестовал ранее объявленных в международный розыск бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина. Оба они являются обвиняемыми в особо крупном мошенничестве при создании «планшета Чубайса» — гибкого гаджета для российских школьников, так и не запущенного в серию. Под следствием и судами находятся и целый ряд других бывших высокопоставленных подчиненных уехавшего за границу господина Чубайса. Истекшие сроки давности не мешают взыскивать с фигурантов суммы в сотни миллионов рублей в счет причиненного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер «Роснано» Юрий Удальцов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер «Роснано» Юрий Удальцов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ходатайства следователей Следственного департамента (СД) МВД России о заочном аресте господ Удальцова и Тычинина в среду, 4 июня, рассмотрела и удовлетворила судья Мещанского районного суда Москвы Ирина Горбулина. Она согласилась со ставшими уже стандартными доводами следствия о том, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от участников расследования, оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства и т. д.

Фактически процедура ареста была формальностью, поскольку еще несколько месяцев назад МВД объявило в международный розыск скрывшихся за границей экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова и бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина за хищение или растрату вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Между тем сейчас они были заочно арестованы в рамках одновременно начатого расследования о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По большому счету, заочный арест был необходимым, но всего лишь техническим моментом для подтверждения розыска фигурантов по международным каналам.

Напомним, что еще в 2022 году пришедший на смену Анатолию Чубайсу новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010 по 2020 год. В 2024-м корпорация инициировала банкротство «Пластик Лоджик». Эта «дочка» госкорпорации должна была запустить в производство презентованный еще в 2011 году высшему руководству страны «гибкий планшет» для школьников Plastic Logic100, который также получил неофициальное название «планшет Чубайса». Впрочем, проект так и не был реализован, а обернулся грандиозным провалом — «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам» гаджет в серию не вышел, а завод по его производству в Зеленограде так и не появился.

Как сообщал “Ъ”, в августе прошлого года тот же Мещанский суд по требованию СД МВД арестовал другого руководителя проекта по созданию Plastic Logic100 Бориса Галкина. Зимой этого года появилось уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В его рамках были заключены под стражу бывшие исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский, его заместитель — управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» они исказили данные в финотчетности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство.

Всех их заподозрили в нецелевом расходовании 45 млрд руб. Как сообщал “Ъ”, следствие полагало, помимо прочего, что часть этих средств была выделена на создание «гибкого планшета» для школьников. При этом в ФСБ ранее отмечали, что 13 млрд руб. из них были якобы еще и украдены. В самом «Роснано» ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента компании оценивали в разные суммы, среди которых называлась и цифра в более чем 200 млрд руб. Впрочем, эти суммы периодически уточняются и корректируются.

Как рассказывал “Ъ”, в апреле этого года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков. Общая сумма взыскания составляла 5,6 млрд руб. Среди ответчиков также были указаны Борис Подольский, Юрий Удальцов, Герман Пихоя, Николай Тычинин, Олег Киселев, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян. В определении суда отмечалось, что часть из них находятся за границей и не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. Иск «Роснано» суд удовлетворил частично, а позже отклонил ходатайство господина Чубайса, который просил о снятии обеспечительного ареста с российских активов.

Стоит отметить, что первые претензии следственных органов к должностным лицам «Роснано» появились еще в сентябре 2013 года, когда СКР возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Единственным подозреваемым тогда являлся финансовый директор ГК Святослав Понуров. А еще через два месяца в качестве подозреваемых были допрошены экс-вице-премьер правительства Яков Уринсон и Юрий Удальцов, но уже в рамках дела о растрате. Позже было возбуждено еще одно дело в отношении первого замглавы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего управляющего директора по инвестициям Андрея Горькова. В материалах большинства дел говорилось о том, что средства корпорации похищались под видом оказания консультационных услуг.

В случае с господином Горьковым уголовное преследование Гагаринский райсуд Москвы прекратил за истечением сроков давности. Заявленный корпорацией иск о возмещении причиненного ущерба был рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства Зюзинским судом столицы в феврале этого года и частично удовлетворен на гигантскую сумму в 607 млн руб. Жалоба же ответчика на судебное решение до сих пор не рассмотрена.

Сергей Сергеев