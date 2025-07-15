В Воронежской области несколько человек пострадали из-за падения БПЛА

За ночь силы ПВО сбили над Воронежем и тремя районами Воронежской области 12 беспилотников. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА несколько человек получили легкие ранения. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

В многоэтажных зданиях Воронежа у нескольких квартир повреждены остекление, фасады и балкон. Также повреждения получили частные дома в пригороде и в одном из районов области. Помимо этого посечены несколько торговых объектов и машин. На местах работают оперативные службы. В области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, уточнил господин Гусев.

Минобороны сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 55 БПЛА над пятью российскими регионами. В Липецкой области после падения БПЛА в промзоне получил ранения один человек.