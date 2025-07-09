На территории Ленобласти в рамках нацпроекта высадили 4,5 тыс. гектаров леса

Ленинградская область выполнила план по лесопосадкам 2025 года. На территории региона высажено 4,5 тыс. гектаров леса. Такими данными по итогам первого полугодия 9 июля поделились в областном комитете по природным ресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«Мы выполнили план, поставленный нацпроектом "Экологическое благополучие". Все, что мы будем сажать осенью с наступлением благоприятных агротехнических условий, будет уже сверх плана. Сейчас для нас главная задача — уход за сеянцами, чтобы сохранить и вырастить»,— прокомментировал глава комитета Федор Стулов.

Помимо этого, на площади 18,1 га в Ленобласти выполнено компенсационное лесоразведение, уточнили в региональном правительстве. В рамках работ по уходу проведено дополнение лесных культур на площади 1 тыс. гектаров.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что поступления от платежей за использование лесов в Ленобласти составили более 1,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик