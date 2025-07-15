Две компании семьи экс-госсекретаря Дагестана перешли в доход государства

Росимущество получило 100% долей ООО «Нефтепродуктснаб» и ООО «МСБ Холдинг», передает «Интерфакс». Обе компании занимаются оптовой торговлей моторным топливом и принадлежали детям бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. В июне его задержали по делу о хищении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: @magomedsultanmagomedov Магомед-Султан Магомедов

Фото: @magomedsultanmagomedov

26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «Каспетролсервис» и связанных с ним ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии» и ООО «Нефтепродуктснаб». Пресс-служба суда сообщала, что ответчики признали исковые требования и не оспаривали их. С 7 июля «Каспетролсервис» и «МСБ Холдинг» числились во владении Дагестана.

Магомед-Султан Магомедов с 2013 года был депутатом Народного собрания Дагестана, а в ноябре 2021 года возглавил аппарат правительства республики. В конце июня 2025-го его задержали и отстранили от должности. «РИА Новости» писало, что 5 июля силовики также задержали родственника Магомедова — Махмуда Амиралиева, который возглавлял Карабудахкентский район Дагестана.