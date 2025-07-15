В Тамбовской области запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, теперь тамбовчанам нельзя распространять фотографии, видео и текстовые сообщения, связанные с данными о полетах дронов, их подавлении, а также о результатах атак беспилотников ВСУ. Также запрещается публикация информации о местах расположения военных объектов и систем радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Власти региона отметили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: для физических лиц — до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Ограничения не касаются официальных сообщений правоохранителей и органов власти.

На прошлой неделе оперштаб Орловской области также запретил публиковать фотографии и видео работы ПВО и последствий атак беспилотников.

Алина Морозова