В Орловской области запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА

Оперштаб Орловской области запретил публиковать фотографии и видео работы ПВО и последствий атак беспилотников. Как сообщили в облправительстве, за нарушение запрета предусмотрена ответственность, «а совершенные действия будут расцениваться как оказание информационной и иной помощи противнику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также нельзя публиковать материалы с беспилотниками и другими средствами поражения, по которым можно определить их тип, место падения или атаки, запуска, траекторию полета. Ограничения распространяются и на отправку таких снимков и видео в СМИ.

Запрет не касается правоохранителей и органов власти.

В середине июня оперштаб Липецкой области запретил распространять информацию о последствиях атак БПЛА и работе средств противовоздушной обороны. Власти региона подчеркивали, что за несоблюдение запрета в частности грозит штраф 30 тыс. руб. для физлиц и до 300 тыс. руб. для юрлиц.

Кроме того, в конце июня завершилась антикоррупционная экспертиза проекта постановления врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова о введении аналогичного запрета в регионе. Ограничения в документе обоснованы указом президента Владимира Путина от 19 октября 2022 года, которым в ЦФО ввели повышенный уровень готовности.

Власти Белгородской, Воронежской и Курской областей ранее просили жителей не распространять фотографии с БПЛА, беспилотниками, военной техникой и военнослужащими.

Алина Морозова