Суд перевел в госсобственность «Главпродукт» с производством в Орловской области

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и перевел в госсобственность активы ответчика — гражданина США Леонида Смирнова, владельца группы компаний (ГК) «Главпродукт», которая производит в Орловской области тушенку, сгущенку и другие пищевые изделия. Решение исполнено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как выяснила прокуратура, в 2009 году господин Смирнов перевел активы на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, а затем, игнорируя направленные на защиту национальных интересов указы президента России, начал выводить за границу и средства компаний.

Так, с 2022 по 2024 год под видом распределения чистой прибыли в американский JP Morgan Chase Bank N.A. был переведен эквивалент 1,4 млрд руб.

В 2023 - 2024 годах в отдельных компаниях группы указами президента было введено временное управление Росимущества. Речь идет о 100% долей в уставных капиталах ООО «Главпродукт», «Промсельхозинвест», «Главпродукт-Патент», «Объединенная индустриальная компания» и акциях ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы», АО «Орелпродукт», ООО «Верховский молочно-консервный комбинат», АО «Главпродукт».

При этом господин Смирнов «из мести» стал блокировать работу временной администрации и в том числе — мешать поставлять продовольствие в зону специальной военной операции на Украине.

Подробнее о споре — в материале «Ъ».