Офис ПСБ в Ярославле может появиться на месте «Шинника»

Стадион «Шинник» в Ярославле могут снести для строительства нового офиса банка ПСБ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обсуждается несколько площадок для возведения комплекса, «Шинник» считается основным вариантом. Представитель банка сообщил изданию, что окончательное решение о месте размещения офиса еще не принято. В правительстве Ярославской области не отрицают, что стадион является одной из предполагаемых площадок строительства, но предлагают дождаться окончательного решения.

«Локация нового головного офиса ПСБ еще не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное»,— прокомментировали информацию в правительстве Ярославской области.

Стадион «Шинник» находится в центральной части Ярославля на площади Труда. «Ъ-Ярославль» сообщал, что о релокации банка было объявлено в декабре 2024 года. В апреле 2025 года головной офис ПСБ зарегистрировали в Ярославле на улице Республиканской, 16.

Соглашение между ПСБ и правительством Ярославской области, подписанное в январе 2025 года, предусматривает создание новой инфраструктуры для более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей. Планируется построить необходимую для этого социальную базу — детские сады, школы, медучреждения, инфраструктуру для спорта и отдыха. Кроме того, ПСБ планирует поддержать образовательные, кадровые и спортивные проекты в регионе. В частности, может быть создан образовательный IT-кластер.

Антон Голицын