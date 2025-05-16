Глава ПСБ доложил президенту о переезде в Ярославль

Глава ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о переезде в Ярославль. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Важная тема, наверное, которую хотел бы обозначить, налоговый учет – в Ярославскую область. Решение мы с воодушевлением, если честно, восприняли, верим вообще в идею подобную. Уже и подписаны "дорожные карты", и активно взаимодействуем»,— сказал господин Фрадков.

Владимир Путин уточнил, подобраны ли офисные помещения. Глава ПСБ уточнил, что пока выбраны временные, так как банк планирует масштабное строительство для своих сотрудников.

«Верим, что мы здесь не просто переезжаем, а именно создаем какую-то новую реальность. Это вообще в целом создание инфраструктуры дополнительной: и социальной, и культурной, и образовательной. И даже уже с коллегами считали, что до 2-3% увеличения ВРП может означать»,— ответил Петр Фрадков.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле 2025 года головной офис ПСБ зарегистрировали в Ярославле на улице Республиканской, 16. Ранее он был зарегистрирован в Москве. О релокации банка было объявлено в декабре 2024 года.