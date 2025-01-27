Подписано соглашение о сотрудничестве между ПСБ и Ярославской областью

27 января председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о сотрудничестве между банком и областью на 5 лет. Документ скрепил ранее достигнутые договоренности о релокации ПСБ в Ярославскую область, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соглашение, подписанное в Ростове Великом, предусматривает смену адреса юридической и налоговой регистрации ПСБ. Также в нем говорится о создании новой инфраструктуры для более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей. Планируется построить необходимую для этого социальную базу — детские сады, школы, медучреждения, инфраструктуру для спорта и отдыха.

«Процесс перемещения большого количества сотрудников с семьями потребует нескольких лет и решения множества логистических, инфраструктурных и кадровых вопросов, в том числе строительства необходимых для этого офисных и жилых площадей, и мы уже приступили к разработке концепции комплексного развития территории», — прокомментировал подписание Петр Фрадков.

Петр Фрадков подчеркнул, что сотрудничество с регионом имеет для ПСБ стратегическое значение. Переезд ряда подразделений банка окажет позитивное влияние на социально-экономическую сферу области и создаст «мультипликативный эффект». Сейчас Ярославская область является третьей в стране по общему количеству работающих сотрудников банка после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Наш регион и ПСБ — стратегические партнеры. Для Ярославской области это сотрудничество — большой импульс к развитию. Это не только налоги, это новый уровень финансового обслуживания населения, новые проекты в сферах культуры, образования, бизнеса. Это огромное количество новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру и жилищное строительство», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, ПСБ планирует поддержать образовательные, кадровые и спортивные проекты в регионе. В частности, может быть создан образовательный IT-кластер. Рассматривается вопрос создания кафедры ПСБ на базе Ярославского филиала Финансового университета, запуск центра предпринимательства.

В ходе визита Петр Фрадков, также являющийся председателем ВФЛА и вице-президентом Олимпийского комитета России, встретился с президентом Федерации легкой атлетики в Ярославле Евгением Хрущевым. В частности, речь шла о реконструкции действующего легкоатлетического манежа «Ярославль» с использованием механизма государственно-частного партнерства.