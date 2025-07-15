Рубио: приоритет Трампа в решении конфликта на Украине — переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, что приоритетом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте на Украине является достижение устойчивого мира путем переговоров. Об этом говорится в сообщении американского Госдепартамента.

Господин Рубио также обсудил с главами МИД меры по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и недопущения владения Ираном ядерным оружием.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».