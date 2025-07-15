В Липецкой области один человек пострадал после падения БПЛА в промзоне

В Липецкой области упали два беспилотника, один из них — на территории промзоны Ельца. В результате пострадал один человек, сообщил в Telegram губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что угрозы жизни пострадавшего нет.

Второй БПЛА упал в Добринском районе рядом с частным жилым домом, там обошлось без пострадавших. На место прибыли глава района и оперативные службы, добавил господин Артамонов.

В предыдущий раз регион подвергся атаке 13 июля: тогда было сбито три дрона, никто не пострадал. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 55 БПЛА над пятью российскими регионами.