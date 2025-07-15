Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор по делу о растрате

Защита экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам адвоката Дениса Балуева, защита будет настаивать на оправдании Тимура Иванова.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн руб. за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц». Иванов лишен госнаград, права занимать административные должности на 4 года и 2 лет свободы.

По этому же делу в международный розыск объявлены экс-председатель банка Александр Бугаевский и топ-менеджер, гражданин Германии Феликс Нойберг, их дела выделены в отдельное производство.

Во втором деле Иванову вменяется получение взяток на 1,3 млрд руб. Бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, сотрудничающие со следствием, дали признательные показания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову нашли срок в банке».