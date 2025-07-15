Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор по делу о растрате
Защита экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Иванова.
Тимур Иванов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам адвоката Дениса Балуева, защита будет настаивать на оправдании Тимура Иванова.
1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн руб. за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц». Иванов лишен госнаград, права занимать административные должности на 4 года и 2 лет свободы.
По этому же делу в международный розыск объявлены экс-председатель банка Александр Бугаевский и топ-менеджер, гражданин Германии Феликс Нойберг, их дела выделены в отдельное производство.
Во втором деле Иванову вменяется получение взяток на 1,3 млрд руб. Бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, сотрудничающие со следствием, дали признательные показания.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову нашли срок в банке».