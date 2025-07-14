Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил о планах поставок в Украину до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. На пресс-конференции в Белом доме, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, господин Трамп сообщил, что эти системы противовоздушной обороны будут переданы Киеву из запасов некоторых союзников США, которым они не нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Будет поставляться все, Patriot, полный комплект с батареями», — сказал он, уточнив, что несколько комплексов прибудут в ближайшие дни. Президент отметил, что помимо самих систем будут поставлены и ракеты к ним. В дальнейшем Вашингтон готов произвести новые комплексы для союзников, чтобы восполнить их арсенал.

По словам господина Трампа, поставки будут осуществляться за счет европейских стран, которые будут закупать оружие и платить за него, а координацией займутся НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер. «Договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — подчеркнул президент.