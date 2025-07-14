Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил о планах поставок в Украину до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. На пресс-конференции в Белом доме, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, господин Трамп сообщил, что эти системы противовоздушной обороны будут переданы Киеву из запасов некоторых союзников США, которым они не нужны.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Будет поставляться все, Patriot, полный комплект с батареями», — сказал он, уточнив, что несколько комплексов прибудут в ближайшие дни. Президент отметил, что помимо самих систем будут поставлены и ракеты к ним. В дальнейшем Вашингтон готов произвести новые комплексы для союзников, чтобы восполнить их арсенал.

Трамп о «суровых пошлинах» на товары из России и поставках оружия Украине

Читать далее

По словам господина Трампа, поставки будут осуществляться за счет европейских стран, которые будут закупать оружие и платить за него, а координацией займутся НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер. «Договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — подчеркнул президент.

Новости компаний Все