США и ЕС договорились о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о поставках оружия Украине. По его словам, расходы лягут на Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Господин Трамп добавил, что координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе. «Мы будем отправлять им оружие, а они будут платить»,— сказал президент США на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале FoxNews).

Господин Рютте, в свою очередь, заявил, что уже обсудил закупки американского оружия для Украины с лидерами европейских стран. «Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать. НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы»,— сказал он.

Дональд Трамп уточнил, что речь также идет о поставках ПВО Patriot. Первые ЗРК, добавил он, прибудут на Украину в ближайшие дни. Рассматривается передача 17 таких комплексов.

По данным СМИ, в июле Пентагон принял решение о приостановке поставок без согласования с Белым домом. Вскоре Дональд Трамп объявил о планах отправить Киеву оборонительное оружие, в том числе комплексы ПВО Patriot.

О позиции США по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».