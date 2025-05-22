Петербуржцы с начала года заказали товары в интернете на 163,5 млрд рублей

Жители Санкт-Петербурга за I квартал 2025 года потратили 163,5 млрд рублей на интернет-заказы. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет–торговли (АКИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В общем объеме онлайн-рынка доля Петербурга составляет 6,2%, что позволят городу оставаться в тройке лидеров. Прежде всего жители города приобретают по Сети продукты — 45 млрд рублей (27,5% от общего числа трат). Затем идут товары для дома и мебель — 26,5 млрд рублей (16,3%). Третью строчку заняли одежда и обувь — 18,3 млрд рублей (11,2%).

С начала года продажи продуктов в интернете выросли на 63,2%. Спрос на автозапчасти, автоаксессуары и цифровые товары увеличился почти на 60%, а продажи аксессуаров, одежды и обуви возросли на 45%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 40% петербуржцев обращают внимание на бренд, у которого приобретают товар на маркетплейсах.

Татьяна Титаева