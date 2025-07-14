Фигуранта дела об осквернении братской могилы в Воронеже отправили в СИЗО

Коминтерновский райсуд Воронежа изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу фигуранту дела о реабилитации нацизма Рамилю Алиеву. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в региональном СКР, такое решение было принято в связи с нарушением условий домашнего ареста. Срок пребывания фигуранта в СИЗО не уточняется.

Господин Алиев обвиняется в осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), а также в осквернении мест захоронения (ч.1 ст. 244 УК РФ, до трех месяцев ареста). Изначально суд отправил его на домашний арест, который должен был продлиться до 16 июля включительно.

По версии следствия, 15 мая обвиняемый осквернил братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс «Памятник Славы»), сжигая цветы в Вечном огне. Свидетели произошедшего сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

В мае стало известно об окончании расследования уголовного дела в отношении гражданина Литвы, осквернившего памятник советским воинам в приграничном селе Курской области.

Кабира Гасанова