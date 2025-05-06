Завершено следствие по делу литовца, осквернившего захоронение советских воинов

В СКР рассказали «Ъ» об окончании расследования уголовного дела против гражданина Литвы Валдаса Баткевичюса. Следствие считает, что он осквернил памятник советским воинам в курском селе в 2024 году. Фигуранта объявили в международный розыск.

Литовца обвинили в публичном оправдании терроризма, финансировании терроризма, незаконном пересечении границы РФ и мародерстве. Ему также инкриминируют осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и повреждение воинского захоронения и памятника.

Баткевичюс незаконно въехал в Курскую область вместе с двумя согражданами и украинским военнослужащим. В ноябре 2024 года иностранец вместе с единомышленниками осквернили братскую могилу советских военнослужащих в селе Казачья Локня Суджанского района. Они повредили стоящий там же мемориал и опубликовали фотографии своих действий в соцсетях. Позже в тот же день обвиняемый похитил продукты из магазина в селе Заолешенка Суджанского района.

Помимо этого, в том же году литовец купил пять автомобилей для украинских военнослужащих. Две машины предназначались литовским наемникам из Интернационального легиона ВСУ, остальные — участвующим во вторжении в Курскую область формированиям. Также Баткевичюс снял видео, на котором одобрил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Никита Черненко