Зеленский и Келлог обсудили закупку Европой оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником американского президента Китом Келлогом, прибывшим сегодня в Киев. Стороны обсудили усиление обороны Украины, а также санкции против России.

«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой»,— написал Владимир Зеленский после переговоров в Telegram-канале.

Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что со спецпосланником американского лидера планируется обсудить оборону и укрепление безопасности, поставки оружия, санкции, а также усиление сотрудничества между Украиной и США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важным продолжение посреднических усилий США спецпосланником американского президента Китом Келлогом, который отправился на неделю в Киев.

Лусине Баласян