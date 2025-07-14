Рособрнадзор подвел итоги эксперимента с двумя ОГЭ для поступающих в колледжи

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о предварительных результатах эксперимента по сдаче ОГЭ. В 2025 году девятиклассники в трех субъектах — Липецкой области, Москве и Санкт-Петербурге — сдавали только два обязательных ОГЭ (русский язык и математику) вместо четырех, если после школы уходили в колледжи.

В Липецкой области решили сдавать два предмета более 50% девятиклассников, в Москве — 32%, в Санкт-Петербурге — 9%, рассказал господин Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению по итогам основного периода проведения ГИА-2025. Слова главы ведомства приводит «Интерфакс».

Господин Музаев добавил, что все 32% московских выпускников, выбравших упрощенный вариант ОГЭ, были обеспечены бюджетными местами в столичных и федеральных колледжах.

«Фактически любое из этого количества ребят, выбравших тот или иной колледж, гарантированно идет на бюджет. Речи о том, что ребенка выдавили из школы, чтобы от него избавиться, нет. Ему дали траекторию правильного развития, где он будет успешен, будет зарабатывать соответствующие деньги»,— заявил Анзор Музаев.

Полный анализ пилотного проекта он пообещал представить в конце года. По словам господина Музаева, работу по внедрению системы надо продолжать в следующие два года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь после ОГЭ».

Полина Мотызлевская