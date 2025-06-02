Есть ли жизнь после ОГЭ

Появившаяся в этом году возможность сдать только два ОГЭ для поступления в колледжи пользуется разной популярностью у девятиклассников в зависимости от региона. В Липецкой области, выяснил “Ъ”, новой опцией воспользовалась половина выпускников. В Москве — более 34% девятиклассников. Чтобы всем желающим хватило места, столичные власти решили увеличить число бюджетных мест в колледжах почти на 6 тыс. В Санкт-Петербурге сдавать два экзамена решили меньше 10% девятиклассников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 21 мая по 16 июня проходит основной этап ОГЭ, в нем участвуют в этом году более 1,6 млн человек. Выпускники девятых классов для получения аттестата сдают обязательные русский язык и математику и еще два предмета на выбор. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в этом году впервые действуют экспериментальные правила. В рамках пилотного проекта девятиклассникам из этих регионов достаточно сдать два экзамена (русский и математику), чтобы получить аттестат, если они собираются учиться в средних специальных учебных заведениях (СПО). Те, кто собирается учиться в десятом классе, как прежде, сдают четыре экзамена.

По условиям эксперимента местные власти имеют право определить минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшие классы, и установить, какие именно экзамены по выбору нужно сдать в зависимости от профиля обучения. Более того, для выпускников местных школ проводится отдельный конкурс на бюджетные места. Как именно будет осуществляться процесс приема в СПО, каждый регион определил самостоятельно в своих подзаконных актах.

Самым актуальным, выяснил “Ъ”, новое предложение оказалось для липецких школьников: там возможностью сдать два ОГЭ вместо четырех воспользовалась аж половина выпускников. В пресс-службе регионального минобразования “Ъ” рассказали, что, по предварительным данным, заявления на сдачу двух экзаменов подали более 6 тыс. девятиклассников из 12 тыс. оканчивающих в этом году среднюю школу. В местных колледжах на следующий учебный год выделено 7,7 тыс. бюджетных мест, поэтому все школьники, сдавшие два экзамена, смогут отучиться в СПО бесплатно. Из локальных актов следует, что принимать в колледжи в Липецкой области будут на основе среднего балла аттестата, но результаты ОГЭ будут учитываться, в случае если у абитуриентов совпали средние баллы аттестата.

В департаменте образования и науки Москвы (ДОНМ) “Ъ” сообщили, что заявления на сдачу двух ОГЭ подали 40 тыс. столичных школьников. Сделать это они могли до 15 мая на mos.ru. Учитывая, что в городе насчитывается 116 тыс. девятиклассников, возможность упрощенного поступления в колледж заинтересовала 34,5% выпускников. Это превысило изначальные планы московских властей. В середине апреля ДОНМ опубликовал данные о распределении бюджетных мест в учреждениях СПО на 2025/26 учебный год (см. “Ъ” от 10 апреля), из которых следовало, что на ближайшую приемную кампанию столичным колледжам выделили 38,2 тыс. бюджетных мест. «Учитывая такой интерес столичных школьников к СПО, принято решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах до 43 тыс., чтобы возможность получить среднее профобразование была у всех желающих выпускников девятых классов»,— рассказали “Ъ” в ДОНМ после подсчета всех заявлений. Московские власти в подзаконных актах подробно записали, сколько бюджетных мест в колледжах должно достаться именно столичным школьникам, а отбор в них будет осуществляться не по конкурсу аттестатов, как раньше, а по баллам ОГЭ. Отбор же в десятые классы будет происходить по правилам, которые каждая школа установит самостоятельно.

Наименее популярной мера оказалась для петербургских девятиклассников. В местном комитете по образованию “Ъ” сообщили, что, по предварительным данным, из 56 тыс. выпускников заявления на сдачу двух ОГЭ подали всего 4,3 тыс. человек, то есть приблизительно 7,7%. В отличие от других регионов, в Санкт-Петербурге принимать в колледж с двумя ОГЭ будут лишь на избранные направления. Всего их 19, в их числе повара, сварщики, судостроители, электромонтажники и мастера отделочных работ. Отучиться на них можно будет лишь в 29 из 115 колледжей. Для остальных направлений нужно будет сдавать четыре ОГЭ, как раньше. Ранее вице-губернатор Ирина Потехина в социальных сетях активно призывала выпускников и их родителей подумать, стоит ли им сдавать два экзамена. «Если вы не уверены в выборе или все-таки думаете продолжить обучение в десятом классе, сдавайте четыре экзамена»,— писала госпожа Потехина. Санкт-Петербург также оказался единственным из трех регионов, где местные власти решили понизить порог баллов на ОГЭ по сравнению с федеральным стандартом. Так, для тройки по математике петербургским девятиклассникам хватит 6 баллов, а не 8 из 31 балла; по русскому языку — 14, а не 15 из 37. Отбор в десятые классы здесь также намерены осуществлять на базе результатов ОГЭ, но как именно формировать рейтинговые списки, каждая школа определит самостоятельно.

Полина Ячменникова