Илон Маск хочет инвестировать в стартап xAI за счет Tesla

Илон Маск ищет всевозможные источники финансирования для своего стартапа в области разработки ИИ xAI. Теперь он хочет, чтобы свои средства в xAI инвестировали акционеры Tesla, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

13 июля господин Маск заявил, что акционеры Tesla скоро проголосуют по вопросу инвестирования в xAI. «Если бы это зависело от меня, Tesla уже давно инвестировала бы в xAI. Мы проведем голосование акционеров по этому вопросу»,— написал он в соцсети X.

WSJ сообщила в минувшие выходные, что SpaceX уже вложила $2 млрд в xAI. Таким образом, господин Маск продолжает продвигать идею финансирования xAI за счет других своих компаний, пишет газета. Всего стартап привлек уже $10 млрд.

xAI стремится догнать OpenAI и других конкурентов в гонке за лидерство в области ИИ, где стоимость обучения моделей и закупки серверов постоянно растет. В отличие от OpenAI, получившей десятки миллиардов долларов от Microsoft и SoftBank, xAI пока отстает по объему привлеченных инвестиций.

По данным WSJ, xAI получает от других компаний Илона Маска не только деньги. Так, она пользуется данными из соцсети X, а чат-бот Grok, разработанный xAI, скоро появится в автомобилях Tesla.

Ранее Илон Маск уже объединял доходы и операции своих компаний. В 2016 году он добился слияния компании по производству солнечных батарей SolarCity с Tesla, несмотря на критику акционеров.

Семен Тумайкин