Писателя-иноагента Бориса Акунина просят приговорить к 18 годам колонии

На прениях во 2-ом Западном окружном военном суде прокурор попросил приговорить к 18 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом). Его обвиняют в оправдании терроризма и содействии террористической деятельности, а также в нарушении законодательства об иноагентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Борис Акунин (признан иноагентом)

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«РИА Новости» сообщило, что суд также просят назначить писателю штраф 400 тыс. руб. Помимо этого, обвиняемому хотят на пять лет запретить выкладывать материалы в интернет. Адвокат заявил о невиновности фигуранта и недоказанности его вины.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Борис Акунин (признан иноагентом) опубликовал в своем Telegram-канале не менее 33 постов без маркировки иноагента.

По статьям о призывах и оправдании терроризма писателя обвинили после розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили господину Акунину (признан иноагентом) под видом президента Украины Владимира Зеленского, и писатель заявил о готовности помочь ВСУ. Он также оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.

В декабре 2023 года против Бориса Акунина (признан иноагентом) возбудили уголовное дело о военных фейках и призывах к терроризму. Позже его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С января 2024 года писатель объявлен в розыск, месяцем позже его заочно арестовали. Дело об оправдании терроризма передали в суд в мае этого года. Тогда же прокуратура начала преследование писателя за нарушение закона об иноагентах.

Никита Черненко