OBI согласовали покупателя

Три основных юридических лица DIY-ритейлера OBI в России может консолидировать ООО «Гермес». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по покупке им 65% долей в компаниях. Конечным собственником ритейлера в итоге, как и предполагал «Ъ», могут стать структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, заплатив за сеть до 5 млрд руб. Бизнес OBI находится в непростом состоянии, но ритейлеру удалось сохранить узнаваемый бренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС согласовала ходатайство ООО «Гермес» о приобретении сети гипермаркетов OBI, говорится в сообщении регулятора. Сделка, по оценке службы, не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

«Гермес» получит по 65% долей в трех юридических лицах: ООО «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад» и «ОБИ Франчайзинговый центр» — основных структурах российской OBI. Таким образом, его доля в этих компаниях достигнет практически 100%: в апреле под контроль компании уже перешло по 24,99% в каждой из них. Оперативно связаться с ООО «Гермес» не удалось.

Немецкая OBI GmbH работала в России с 2003 года, специализируясь на продажах DIY-товаров. С началом вооруженного конфликта на Украине немецкая сторона вышла из российского бизнеса. Магазины приостанавливали работу, но позднее запустились вновь. За это время российские структуры OBI несколько раз меняли собственников. В 2023 году они перешли АО «Аллонж», которое СМИ связывали со структурами «Синдики» Арсена Канокова. В группе ранее подтверждали продажу 25% бизнеса стратегическому инвестору, не приводя подробностей. Сейчас представитель «Синдики» “Ъ” оперативно не ответил.

ООО «Гермес», согласно СПАРК, зарегистрировано в конце марта прошлого года. Бенефициаром компании выступает малоизвестный предприниматель Владимир Захватошин. Собеседники “Ъ” на рынке ритейла ранее называли потенциальным покупателем OBI структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова (см. “Ъ” от 29 апреля). Предполагалось, что после завершения сделки бизнес может быть интегрирован в уже подконтрольную им розничную сеть «Лента». Представитель ритейлера от комментариев отказался. В «Севергрупп» заявили, что рыночные слухи и потенциальные сделки слияния и поглощения не комментируют.

Изначально за продажу OBI «Синдика» рассчитывала получить 7–8 млрд руб., но собеседники “Ъ” на рынке ритейла сомневались в объективности оценки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что бизнес будет стоить до 5 млрд руб. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков не исключал, что цена будет символической, обращая внимание на убыточность бизнеса. Сеть OBI находится в непростом состоянии, но для потенциального покупателя речь, вероятно, идет о возможности выйти в интересный сегмент рынка ритейла, получив узнаваемый бренд, считает господин Бурмистров. Эксперт не исключает, что в перспективе речь может пойти о заключении новых сделок слияния и поглощения.

Александра Мерцалова, Полина Трифонова