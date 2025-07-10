Стоимость билетов на первые авиарейсы в Геленджик выросла почти в три раза

Менее чем за сутки цена билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик увеличилась почти в три раза — с 17,8 до 50,2 тыс. руб., следует из данных на сайте перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На текущий момент перелет в Геленджик 18 июля обойдется в 50,2 тыс. руб., время в пути составит 4 часа 5 минут. Обратный билет в Москву стоит 42,1 тыс. руб., а полет займет 3 часа 55 минут.

Самый доступный вариант в первые дни после возобновления авиасообщения — рейс 19 июля за 21,1 тыс. руб.. Уже на следующий день, 20 июля, цена снова вырастет до 50,2 тыс. руб..

Возобновление работы аэропорта способно увеличить турпоток в регион на 50-100%, но при условии конкурентоспособных цен на авиабилеты. По прогнозам мэра Геленджика Алексея Богодистова, курорт в 2025 году ожидает около 4,7 миллиона туристов, при этом в первом квартале текущего года рост турпотока уже составил 10%.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика может принять до 160 тысяч туристов в 2025 году.